Sinop’ta ünlü Maraş dondurmacısının şakasına maruz kalan 5 yaşındaki Can, birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayınca polise şikâyet etti. Bu anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Ailesiyle birlikte Sinop sahilinde gezen 5 yaşındaki Can Yılmaz’ın canı dondurma istedi.

Maraş dondurmacısının önüne gelen Can Yılmaz, sipariş verdi.

ALAMAYINCA SİNİRLENDİ

Dondurma toplarını külaha koyan dondurmacı, küçük çocuğa şaka yaptı. Meşhur dondurma şakası karşısında öfkelenen ve birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayan küçük Can, ''Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyor.'' diye seslendi.

Dondurmasını alamayınca polise şikayet etti VİDEO

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Çocuğun üzüldüğünü gören dondurmacı, önce Can’dan özür diledi, daha sonra ise dondurmasını verdi. Dondurmayla birlikte yolda yürüyen Can, karşısına çıkan polise de durumu anlatarak, dondurmacıyı şikâyet etti.

Küçük Can’ın dondurmayı alma çabalarına ait cep telefonu kamerası görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.