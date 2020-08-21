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Dört üniversite bünyesinde enstitü ve fakülte kuruldu

Dört üniversite bünyesinde enstitü ve fakülte kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ile kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.