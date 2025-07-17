Dünyada emeklilik yaşları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan son rapora göre, Türkiye dikkat çeken bir istatistikle öne çıktı.

22 yaşında iş hayatına atılan bireylerin emeklilik yaşı baz alınarak yapılan değerlendirmede, Türkiye, hem kadınlar hem erkekler için en erken emekli olunan ülke olarak ilk sırada yer aldı.

Gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşı ortalama 65-67 arasında değişirken, Türkiye’de bu yaş daha düşük seviyelerde bulunuyor.

TÜRKİYE ZİRVEDE!

Türkiye, erkeklerde 52, kadınlarda ise 49 yaşla en erken emeklilik yaşına sahip ülke olarak listenin zirvesinde yer aldı.

Türkiye’yi 62 yaş ortalamasıyla Slovenya, Lüksemburg ve Yunanistan takip ederken, en yüksek emeklilik yaşları ise kadın ve erkeklerde 67 yaşla Danimarka, İzlanda ve Norveç’te kaydedildi.