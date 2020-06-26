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    Dünyanın ilk kadavradan rahim nakillisi kadın anne oldu

    Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert, 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi.
    • DHA
    • 26.06.2020 - 11:44
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    Dünyanın ilk kadavradan rahim nakillisi kadın anne oldu #1

    Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert, anne oldu.

    Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert, 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi.

    Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür eden Sert ailesi, bebeğe de onun adını verdi.

    BASIN TOPLANTISIYLA DUYURACAK

    AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, de düzenleyecekleri basın toplantısıyla gelişmeleri duyuracak.

    Dünyanın ilk kadavradan rahim nakillisi kadın anne oldu #2

    Dünyanın ilk kadavradan rahim nakillisi kadın anne oldu #3

    Dünyanın ilk kadavradan rahim nakillisi kadın anne oldu #4

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