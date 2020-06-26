Dünyanın ilk kadavradan rahim nakillisi kadın anne oldu

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakillisi kadın anne oldu

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Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert, 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert, anne oldu.

Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert, 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi.

Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür eden Sert ailesi, bebeğe de onun adını verdi.

BASIN TOPLANTISIYLA DUYURACAK

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, de düzenleyecekleri basın toplantısıyla gelişmeleri duyuracak.