Diyarbakır ve Elazığ saldırılarının faili öldürüldü

Diyarbakır ve Elazığ saldırılarının faili öldürüldü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

2016 yılında düzenlenen iki alçak saldırının faili etkisiz hale getirildi.

Açıklamayı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.