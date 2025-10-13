Duyan inanamıyor: Bu mahallede herkesin soyadı aynı

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı, dağ yamacında yer alan Gözene Mahallesi, Türkiye’nin en ilginç yerleşimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı ve 410 haneden oluşan mahallede yaşayan herkesin soyadı “Dadük.”

Yıllar önce aynı aileden türeyen mahalle halkı, zamanla büyüyüp farklı haneler kursa da soyad değişmeden kalmış.

Eskiden resmi işlemlerde sık sık karışıklık yaşandığını anlatan mahalle sakinleri, T.C. kimlik numarası sistemine geçilmesiyle bu karışıklıkların büyük ölçüde ortadan kalktığını söylüyor.

Ayrıca mahalle mezarlığında bulunan tüm mezar taşlarında da aynı soyadı yazıyor.

HERKESİN SOYADI ‘DADÜK’

İHA'da yer alan habere göre, mahalle Muhtarı Yusuf Dadük, köyün adının sanıldığının aksine “Dadük” değil “Gözene” olduğunu belirterek, "Bütün Hataylılar ve Samandağlılar normalde bize Dadükler derler. Yabancı yerlerden gelenler ‘Dadük köyü’ olarak biliyorlardı. Köyün ismi Dadük değil Gözene’dir. Bütün köyde yaşayan insanların hepsinin soy isimleri ‘Dadük’. Öğretmenler ve yabancı kişiler hariç diğer yaşayanlar ‘Dadük’ soy ismine sahipler. Köyümüzde yaklaşık 410 hane olarak 2 bin kişi yaşıyor. Bu köyde herkesin soy ismi ‘Dadük’. Bu durum karışıklığa sebep oluyor. Genelde babaların isimlerini söylediğinde kim olduğunu çıkartıyoruz. Köyde 8 aile olduğu ve onlarında kökünü bildiğimiz için sorun olmuyor. Dışardan gelen öğretmenler veya başka birileri geldiği zaman sorular soruyorlar. Öğretmenler soru olmuyor ve vatandaşlarda sorun oluşturmuyor. Öğretmenler ilk geldiklerinde şaşırıyorlar ama sonra alışıyorlar" dedi.

Atalarından kendilerine kalan ‘Dadük’ soy ismini taşımaya devam ettiklerini belirten Muhsin Dadük, "Hepimizin soy isimleri ‘Dadük’. Dededen gelen soy ismi, hala taşımaya devam ediyoruz. Bundan önce değişiklik olmadı ve olmayacak. Eskiden kimlik numaraları olmadan çok karışıklık çıkardı. Kimlik numarası çıktıktan sonra sorun çözüldü. Benim ismim de Muhsin Dadük, köyde herkesin soy ismi ‘Dadük’ oldu” diye konuştu.