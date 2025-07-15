Düzce'de 2 bin 44 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı Düzce’de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 44 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 167 araç trafikten men edildi.