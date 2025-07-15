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Düzce'de 2 bin 44 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Düzce’de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 44 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 167 araç trafikten men edildi.

İHA İHA
15.07.2025 03:19
Düzce'de 2 bin 44 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor.

167 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde 12 bine yakın araç, bin 896 motosiklet kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 44 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 5 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 167 araç trafikten men edildi.

Denetimler; ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarda teknik olarak değişiklik, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi unsurlara yönelik yapıldı.

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