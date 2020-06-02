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    Düzce'de 3 yaşındaki çocuk yılanla oynadı

    Cumayeri ilçesinde evlerinin önünde buldukları 1,5 metre boyundaki yılanla oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğun görüntüleri ilgi çekti.
    • AA
    • 02.06.2020 - 14:32
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    Düzce'de 3 yaşındaki çocuk yılanla oynadı

    Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Yaka köyünde yaşayan Osman Lokman Geçer, evlerinin önünde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılan buldu.

    Yılanı açık bir alan çıkaran Geçer, oğlunun bir anda yılana hareket ettiğini görünce cep telefonu ile görüntü almaya başladı.

    BOYUNDAN BÜYÜK YILANLA OYNADI

    Görüntülerde boyundan büyük olan yılanın kuyruğundan tutup gezdirdiği görülen 3 yaşındaki küçük Eymen'in daha sonra yılanı doğal yaşamına bırakması yer alıyor.

    Küçük Eymen'in 1,5 metrelik yılanla oyunu İZLE

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