Düzce’de bayrak hassasiyeti: Sosyal deney duygulandırdı

Düzce Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 102. yılına özel hazırlanan sosyal deney, hem ulusal hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Deney, vatandaşların Türk bayrağına gösterdiği derin saygı ve hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

BAYRAK DÜŞERKEN VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Belediye Zabıta ekipleri, şehir merkezinde senaryo gereği ip ayarı önceden yapılmış bir Türk bayrağını “yanlışlıkla” elinden kaçırdı. Bayrak yere düşmek üzereyken çevredeki vatandaşlar anında müdahale ederek, bayrağın yere temas etmesine izin vermedi.

Bu anlar, gizli kameralarla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

ELDİVENLERİNİ ÇIKARIP BAYRAĞI YAKALADI

Sosyal deneyin en dikkat çeken ismi, belediyenin temizlik işleri personeli Rukiye Tuna oldu. Üç çocuk annesi Tuna, bayrağın düşmek üzere olduğunu fark edince eldivenlerini çıkararak koştu ve bayrağı havada yakaladı.

Gösterdiği bu duyarlı davranış, izleyenlerin yüreğini ısıttı.

"BAYRAĞIM BANA VATANIMI, MİLLETİMİ HATIRLATIYOR"

Olaydan habersiz bir şekilde mesaisine devam ettiğini belirten Rukiye Tuna, o anları şöyle anlattı:

Zabıta arkadaşlar yardım istedi, bayrağın eşit durması için bakmamı söylediler. Bayrak yere doğru düşünce hemen altına uzandım ama eldivenlerim kirliydi. Bayrağımıza leke sürmesin diye çıkardım. Eğer yetişemeseydim, altına serilip bayrağın üstüme düşmesini isterdim. En büyük isteğim, bir gün o bayrağa sarılıp şehit olmaktır.

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Birimi Sorumlusu Gürkan İpek, deneyin hazırlık süreciyle ilgili bilgi verdi.

Milli günlerde 7 kişilik ekibimizle özel içerikler hazırlıyoruz. Bu kez bayrağa gösterilen sevgiyi göstermek istedik. 5 farklı açıdan çekim yaptık. Vatandaşlarımız, daha biz hazırlık yaparken bile bayrağa yardım etmeye başladı.

"ETKİLEŞİM DEĞİL, DUYGUYU GÖSTERMEK İSTEDİK"

İpek, özellikle Rukiye Tuna’nın tepkisinin ekipte derin bir etki yarattığını belirterek şunları söyledi: