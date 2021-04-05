Düzce'de çöken yol, ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapan yolda yapılan çalışmanın ardından, ekipler yolu tekrar trafiğe açtı.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 karayolu Çiçekpınar mevkiinde, 27 Mart tarihinde heyelan oluştu.

Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü. Heyelan nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendirildi.

YOL ÇALIŞMALARI 1 HAFTADA TAMAMLANDI

Heyelan olan bölgede trafik akışının sağlanması için alternatif yol çalışmaları başladı. Karayolları ekipleri, heyelanın olduğu bölgenin yanında fındık bahçeleri içinden yeni yol açarken, yol çalışmaları 1 hafta içerisinde tamamlanarak trafiğe açıldı.

VALİLİK AÇIKLADI

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Heyelan nedeniyle kapanan D-655 Akçakoca-Düzce devlet yolu iki yönlü olarak trafiğe açılmıştır.” denildi.

TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Diğer yandan heyelan nedeniyle çöken kısımda ise teknik çalışmalar sürüyor. Bu kısımda ise çalışmaların 100 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.









