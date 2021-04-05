Euro
9.5663
-0.17%
Dolar
8.1366
-0.2%
Altın
451.36
-0.61%
Borsa
1.437
0.47%
Bitcoin
472.901
-1.04%
EXEN Coin
19.02
-0.62%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Düzce'de çöken yol, ulaşıma açıldı

    Heyelan nedeniyle ulaşıma kapan yolda yapılan çalışmanın ardından, ekipler yolu tekrar trafiğe açtı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 12:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de çöken yol, ulaşıma açıldı

    Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 karayolu Çiçekpınar mevkiinde, 27 Mart tarihinde heyelan oluştu.

    Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü. Heyelan nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

    İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendirildi.

    YOL ÇALIŞMALARI 1 HAFTADA TAMAMLANDI

    Heyelan olan bölgede trafik akışının sağlanması için alternatif yol çalışmaları başladı. Karayolları ekipleri, heyelanın olduğu bölgenin yanında fındık bahçeleri içinden yeni yol açarken, yol çalışmaları 1 hafta içerisinde tamamlanarak trafiğe açıldı.

    Düzce de çöken yol, ulaşıma açıldı #1

    VALİLİK AÇIKLADI

    Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Heyelan nedeniyle kapanan D-655 Akçakoca-Düzce devlet yolu iki yönlü olarak trafiğe açılmıştır.” denildi.

    Düzce de çöken yol, ulaşıma açıldı #2

    TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Diğer yandan heyelan nedeniyle çöken kısımda ise teknik çalışmalar sürüyor. Bu kısımda ise çalışmaların 100 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

    Düzce de çöken yol, ulaşıma açıldı #3

    Düzce de çöken yol, ulaşıma açıldı #4

    Düzce de çöken yol, ulaşıma açıldı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir