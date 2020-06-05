Nurettin Zafer Stadı'nda namaz kılan cemaat, sosyal mesafeyi korudu.

Düzce'de normalleşme sürecinin ilk cuma namazı statta kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçen hafta Cuma namazının cemaatle kılınmasını uygun görmesinin ardından sosyal mesafe kuralına uyularak Nurettin Zafer Stadı'nda cemaat bir araya geldi.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından imam için kürsü kuruldu ve hutbe buradan okundu.

STATTA CUMA NAMAZI KILDILAR

Yüzlerce vatandaş stadyumun çimlerinde saf tutarken, bazı vatandaşlar tribünlerde namaz kıldı.

Namaz sırasında, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu görüldü. Maskesiz vatandaşın olmadığı gözlenen namazın ardından cemaat sıra halinde stattan ayrıldı.

Düzce'de cuma namazı statta kılındı VİDEO