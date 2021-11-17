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    Düzce'de depremin artçıları devam ediyor

    AFAD'ın verilerine göre, Düzce'de saat 21.35'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 21:46
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 21:53
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    Düzce'de depremin artçıları devam ediyor

    Düzce, bugün 5.3 ve 4.3 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Deprem; İstanbul, Sakarya, Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.

    Artçıların sürdürüğü ilde, AFAD yeni bir depremin olduğunu duyurdu.

    3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    AFAD'ın verilerine göre, Düzce'de saat 21.35'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

    Düzce de depremin artçıları devam ediyor #1

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