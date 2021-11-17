Düzce'de depremin artçıları devam ediyor
AFAD'ın verilerine göre, Düzce'de saat 21.35'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 21:46
- Güncelleme : 17.11.2021 - 21:53
Düzce, bugün 5.3 ve 4.3 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Deprem; İstanbul, Sakarya, Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.
Artçıların sürdürüğü ilde, AFAD yeni bir depremin olduğunu duyurdu.
3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD'ın verilerine göre, Düzce'de saat 21.35'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.