Düzce'de depremin artçıları devam ediyor

AFAD'ın verilerine göre, Düzce'de saat 21.35'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Düzce, bugün 5.3 ve 4.3 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Deprem; İstanbul, Sakarya, Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.

Artçıların sürdürüğü ilde, AFAD yeni bir depremin olduğunu duyurdu.

3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın verilerine göre, Düzce'de saat 21.35'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.