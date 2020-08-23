Düzce'de otomobil, Melen Nehri'ndeki teknenin üzerine düştü
Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün geri manevra sırasında kontrolünü kaybettiği otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine çıktı.
- DHA
- 23.08.2020 - 15:04
Düzce’nin Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde, Melen Nehri kıyısında geri manevra yapan, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti.
Geri geri giden otomobil, nehrin kenarındaki teknenin üzerine düştü.
Otomobilin arka kısmı teknenin üzerinde kalırken, ön kısmı ise suya battı.
ARAÇTAKİLER YARA ALMADAN KURTULDU
Kadın sürücü ve araçta bulunan diğer kadın, kazadan yaralanmadan kurtuldu.
Kazada, tekne ve otomobil hasar gördü. Balıkçıların yardımıyla otomobil, kıyıya çekildi.