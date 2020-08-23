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    Düzce'de otomobil, Melen Nehri'ndeki teknenin üzerine düştü

    Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün geri manevra sırasında kontrolünü kaybettiği otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine çıktı.
    • DHA
    • 23.08.2020 - 15:04
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    Düzce'de otomobil, Melen Nehri'ndeki teknenin üzerine düştü

     

    Düzce’nin Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde, Melen Nehri kıyısında geri manevra yapan, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti.

    Geri geri giden otomobil, nehrin kenarındaki teknenin üzerine düştü.

    Otomobilin arka kısmı teknenin üzerinde kalırken, ön kısmı ise suya battı.

    ARAÇTAKİLER YARA ALMADAN KURTULDU

    Kadın sürücü ve araçta bulunan diğer kadın, kazadan yaralanmadan kurtuldu.

    Kazada, tekne ve otomobil hasar gördü. Balıkçıların yardımıyla otomobil, kıyıya çekildi.

    Düzce de otomobil, Melen Nehri ndeki teknenin üzerine düştü #1

    Düzce de otomobil, Melen Nehri ndeki teknenin üzerine düştü #2

    Düzce de otomobil, Melen Nehri ndeki teknenin üzerine düştü #3

    Düzce de otomobil, Melen Nehri ndeki teknenin üzerine düştü #4

    Düzce de otomobil, Melen Nehri ndeki teknenin üzerine düştü #5

    Düzce de otomobil, Melen Nehri ndeki teknenin üzerine düştü #6

    Düzce de otomobil, Melen Nehri ndeki teknenin üzerine düştü #7

    Düzce de otomobil, Melen Nehri ndeki teknenin üzerine düştü #8

    Düzce de otomobil, Melen Nehri ndeki teknenin üzerine düştü #9

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