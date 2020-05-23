Düzce'de polisten kaçan 2 kişi evlerinde yakalandı

Düzce'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 2 kişi, adreslerinin tespit edilmesi sonucu evlerinin önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte denetimlerini artıran Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydıpınar Caddesi üzerinde bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü ara sokaklara kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobilin plakasından kaçan sürücünün adresini tespit ederek evinin önünde barikat kurdu.

YAKALANINCA POLİS DİRENDİLER

Evinin önüne gelen sürücü Kadir K. ile otomobildeki Caner B. yakalandı. Kadir K. ile Caner B. gözaltına alınmak istenince sözlü olarak uzun süre polise direndi.

Bu sırada evinin önünde oğlunun gözaltına alındığını gören Kadir K.’nın annesi de dışarı çıkarak, polislere sözlü olarak direnmeye çalıştı.

Ancak polisler oğlunun dur ihtarına uymadığını ve kaçtığını söyleyince anne çaresiz evine dönmek zorunda kaldı.

6 BİN 3OO LİRA CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan Kadir K. ile Caner B.'ye sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefet ettikleri için de toplam 6 bin 300 TL ceza uygulanırken, ayrıca Kadir K.’ya alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından da cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü.









