Burcu Güneş'ten kızdıracak sözler: Demet Akalın'ı kendime rakip görmüyorum

Önceki akşam bir etkinlikte basın mensupları tarafından görüntülenen ünlü şarkıcı Burcu Güneş, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

Düşüncelerini samimi bir şekilde dile getiren Güneş, meslektaşı Demet Akalın’a ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"BANA RAKİP OLAMAZ"

Demet Akalın'ı sanat, duruş ve kalite açısından kendine yakın görmediğinden bahseden 50 yaşındaki başarılı sanatçının sözleri sosyal medyada gündem oldu. Muhabir Online mikrofonlarına konuşan Burcu Güneş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum, ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında”

Ünlü isim çok konuşulan sözlerine ilişkin sosyal medya hesabında da paylaşımda bulundu.

"Sevgili Emre Altuğ'un albüm lansmanına katıldım. Beni ekstra mutlu etti, hem onu görmek hem de dolu dolu bir albüme imza atması. Tekrar tebrik ediyorum. Ve tabii ki gecenin sonunda magazinci arkadaşlarımızla uzun bir röportaj gerçekleştirdik. Şu an magazinde gördüğünüz kadar değil. Ayrıca tek bir kişiyi hedef göstererek de değil. Çok uzun bir röportaj.

"KENDİME YAKIŞTIRMIYORUM"

Aslında piyasadaki arketiplere değinmeye çalıştım. İşte rap camiasından sorular soruldu, başka arkadaşlarımızın fikirleri, yorumları ile ilgili düşüncelerim soruldu. Artı tabii ki popüler kültüre hizmet edilen bu dünyanın içerisindeki belirli figürlerle ilgili sorular da soruldu. Ben de fikirlerimi, düşüncelerimi dile getirdim. Bu röportajda benim kendi mesleğimle ilgili, kendi yıllardır emek verdiğim alanla ilgili bana bir soru sorulduğu zaman bazı şeyleri ciddiyetsiz bir şekilde es geçerek ya da önemsiz bir konuymuş gibi konuşmak çok kendime yakıştırabildiğim bir şey değil. Çünkü bunlar gerçekten önemli konular ve bence toplumumuzda bunlardan çok fazla etkileniyor.

"TOPLUMSAL BİR KAOS"

Bence ülkemizde birtakım insanların her sektörden her konudan olabilir, bulundukları yerlere nasıl geldiklerini, neler yaptıklarını, ne kadar nitelikli olduklarını, gerçekten o yere haklarıyla gelip gelmediklerini veyahut da ne kadar emektar olduklarını hiç sorgulamadığımız bir kaos geçiriyoruz bence. Toplumsal bir kaos. Ve bu, bu döneme ait bir şey değil bence. Ben çok uzun yıllardır inanılmaz soyut bir ortam görüyorum. Hiçbir şeyin yerli yerine, hak ettiği yere konulmadığı bir durum görüyorum. Tabii ki bunu sadece kendi sektörüm için konuşmuyorum. Ama bu çok çok önemli ve tartışılması gereken bir durum bizler için"