Bülent Şakrak'tan genç sevgiliye ilan-ı aşk

Meslektaşı Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra aşk hayatına hızlı bir giriş yapan Bülent Şakrak son olarak aradığı aşkı Duygu Arabacıoğlu'nda buldu.

Çift, mutlu pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, ilişkilerinin birinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

17 yaş küçük sevgilisiyle birlikte oldukları kareleri yayınlayan Şakrak, beğeni toplayan gönderisine; ''Yıl: Yer yuvarlağının Güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. Çok seviyorum seni. 1. yıl'' notunu düştü.