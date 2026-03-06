Altın fiyatlarının düşmesinin 5 nedeni

Saldırılara karşılık veren İran, körfez ülkelerindeki ABD üstlerini bombalayınca çatışmanın alanı büyüdü.

İran Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapatınca petrol fiyatları arttı.

Savaşın ilk günlerinde ons altın fiyatı 5 bin 393 doları gram altın ise 8 bin lirayı gördü.

Çatışmaların üçüncü gününden itibaren düşüşe geçen altında ons fiyatı, 5 bin 62 dolara indi. Yurt içinde gram altın ise 7 bin 180 liraya kadar düştü.

GRAM ALTINDA 850 LİRA KAYIP

Savaşın ilk gününde gram altın alan biri, bugünde kadar 850 lira kaybetti.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN 5 NEDENİ

Savaş anında "güvenli liman" olan altının fiyatında artış beklenirken, düşüşe geçmesi ile ilgili 5 neden ise şöyle sıralanıyor:

1- DOLAR ENDEKSİNDEKİ GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Krizin ilk aşamasında yatırımcılar altın yerine ABD doları ve ABD Hazine tahvillerini güvenli liman olarak tercih etti. Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkması, dolarla fiyatlanan altın üzerinde teknik baskı oluşturdu.

2- FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİNİN ZAYIFLAMASI

Brent petrolün 82-85 dolar bandına yerleşmesi küresel enflasyon beklentilerini artırdı. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentisini güçlendirdi. Faiz getirisi olmayan altın bu ortamda cazibesini bir miktar kaybetti.

3- YATIRIMCILARIN NAKDE YÖNELMESİ (LİKİDİTE İHTİYACI)

Piyasalarda artan oynaklık, yatırımcıların kârda oldukları altın ve gümüş pozisyonlarını kapatarak nakde geçmesine neden oldu.

“Cash is king” yaklaşımıyla yapılan bu satışlar fiyatlarda geri çekilmeyi hızlandırdı.

4- KÂR REALİZASYONU

Altının daha önce hızlı yükselmesi, yatırımcıların yüksek seviyelerde kâr satışına yönelmesine yol açtı. Özellikle 5 bin 400 seviyeleri civarında gelen satışlar düşüşü tetikleyen önemli faktörlerden biri oldu.

5- “HABERİ AL, GERÇEKLEŞİNCE SAT” ETKİSİ

Jeopolitik risklerin bir süredir fiyatlanmış olması nedeniyle, olayın gerçekleşmesiyle birlikte piyasada klasik “haberi al, gerçekleşince sat” davranışı görüldü. Bu durum da altın fiyatlarında sınırlı geri çekilmeye yol açtı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın: 7 bin 248 lira

Çeyrek altın: 12 bin 297 lira

Cumhuriyet altını: 50 bin 105 lira

Tam altın: 49 bin 196 lira

Yarım altın: 24 bin 589 lira

DÖVİZ FİYATLARINDA SON DURUM

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,0778 lira

Euro: 51,2399 lira

Sterlin: 58,8840 lira