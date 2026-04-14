Düzce'de tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi'nde tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli objeleri satmak için müşteri arandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince mahallede yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 119 sikke, 13 yüzük, 2 haç, 1 heykel ve 1 çömlek ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Operasyonda yakalanan R.G. (35) ve Ş.T. (64), kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.