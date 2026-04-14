Tokat'ta traktörden düşen çocuk can verdi

Tokat'ta traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesi Malum Seyit Mahallesi'nde O.K. (21) idaresindeki traktörde bulunan Mustafa G., araçtan düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Mustafa G., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
15 yaşındaki Mustafa G., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Talihsiz çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat'a gönderildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi