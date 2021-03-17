Düzce'de yasa dışı bahis oynayan 112 personellerine para cezası

Akçakoca'da 112 Acil yardım istasyonunda görevli iki sağlık personelinin, kamuya ait bilgisayarlardan yasa dışı bahis oynadıkları ve bu sebeple vakalara geç kaldıkları tespit edildi.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi 2 Nolu Acil yardım istasyonunda çalışan Acil Tıp Teknisyeni A.Ç., Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunarak aynı istasyonda görevli olan ve kendisi ile aynı görevi yapan Ç.E. ve S.A.’nın, Sağlık Bakanlığı’nın iş ve işlemleri için istasyona tahsis edilen ve ortak alanda bulunan bilgisayardan, devletin imkanlarını kendi çıkarları için kullanarak bahis sitelerinde at yarışı ve bahis oynadıklarını söyledi.

BAHİS OYNADIKLARI İÇİN VAKALARA GEÇ GİTTİLER

A.Ç., bu kişilerin 24 saatlik nöbet mesailerinin büyük bölümünü kumar sitelerinde geçirdiklerini, bahis sitelerine para yatırma işlemi sırasında vaka çıkması durumunda vakaya çıkma sürelerini uzattıklarını ve bu durumun vatandaşları mağdur ettiğini iddia etti.

YURT DIŞI KAYNAKLI SİTELERDEN BAHİS OYNADILAR

Şikayette, iki şahsın Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yasaklanan yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerine girdiği, bu sitelere giriş sırasında ortak kullanılan bilgisayarlarda çıkan virüslü reklamlarda cinsel içerikli temalar bulunduğu ve bu durumun aynı istasyonda çalışan diğer kadınları rahatsız ettiği öne sürüldü.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 avukat ile 1 araştırmacının yaptıkları incelemede, 2 acil tıp teknisyenin defalarca yasa dışı bahis sitelerine girdiği tespit edildi.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialar üzerine başlattığı soruşturmanın devam edebilmesi için Düzce Valiliği'nden soruşturma izni talep etti.