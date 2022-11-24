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Düzce’deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler

Düzce’deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler

5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce’de hala büyük korku yaşanırken, o geceye ait olduğu belirlenen yeni görüntüler ortaya çıktı. Depremin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.