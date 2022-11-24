Düzce’deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler
5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce’de hala büyük korku yaşanırken, o geceye ait olduğu belirlenen yeni görüntüler ortaya çıktı. Depremin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.
- 24.11.2022 - 09:19
- Güncelleme : 24.11.2022 - 10:25
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 93 kişide yaralandı.
Çevre illerde de hissedilen depremin ardından hala artçı sarsıntılar devam ediyor.
Kentin sakinleri iki gecedir sokakta evlerine giremiyor.
Yeni görüntüler çıktı
Hasarlı binalar için tespitler sürerken, o korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
İki mağaza ve bir sokaktan alınan güvenlik kamerası görüntüleri, dehşete düşürdü.
Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı VİDEO