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    Düzensiz göçmenler hakkında provokatif paylaşıma gözaltı

    Sığınmacılar ve düzensiz göçmenler hakkında kısa film ve provokatif paylaşımlar yapan iki hesabın sahibi gözaltına alındı.
    • 03.05.2022 - 23:55
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    Düzensiz göçmenler hakkında provokatif paylaşıma gözaltı

    Emniyet Genel Müdürlüğü, düzensiz göçmenler ve sığınmacılar ile ilgili 'Sessiz İstila' adlı kısa film yayınlayan ve Suriyeli sığınmacılar hakkında paylaşımlar yapan iki hesabın sahibinin gözaltına alındığını duyurdu.

    "Adli işlemlerine başlanmıştır"

    İHA'nın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde ‘Sessiz İstila’ başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür. Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya’da, Ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul’da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

    Düzensiz göçmenler hakkında provokatif paylaşıma gözaltı #1


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