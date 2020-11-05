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Eber Gölü, kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Eber Gölü, kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; ekli kroki ile listede sınır ve koordinatla gösterilen alanın kesin korunması gerektiği belirtildi.