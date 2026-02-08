Eber Gölü'nde kuraklık alarmı: Kayıklar toprağa hapsoldu

- Eber Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle tekneler toprağa saplandı.
- İklim krizi ve yanlış sulama Eber Gölü'nü kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
- Gölün kıyısındaki terkedilmiş tekneler "Kayık Mezarlığı" olarak anılıyor.
Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü'nde kuraklık alarmı...
Afyonkarahisar’ın doğa harikası, biyolojik çeşitliliğin kalesi Eber Gölü, iklim krizi ve yanlış sulama politikalarının pençesinde can çekişiyor.
GERİYE TERK EDİLMİŞ TEKNELER KALDI
Bir zamanlar üzerinden kuş seslerinin eksik olmadığı, balıkçıların ağlarını umutla attığı masmavi sular çekildi; geriye sadece çatlamış topraklar ve terk edilmiş tekneler kaldı.
SU SEVİYESİ KRİTİK SEVİYEDE
Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Eber’de su seviyesi kritik eşiğin altına düştü.
Eskiden metrelerce suyun bulunduğu alanlarda şimdi toz bulutları yükseliyor.
KAYIK MEZARLIĞI
Suyun çekilmesiyle birlikte, gölün simgesi olan geleneksel kayıklar suya değil, sertleşmiş toprağa hapsoldu.
Gölün kıyı şeridi boyunca dizilen, çürümeye yüz tutmuş onlarca tekne, bölge halkı tarafından "Kayık Mezarlığı" olarak adlandırılmaya başlandı.