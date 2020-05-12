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Edirne'de 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi

Edirne'de 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi

Jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, 500 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 2 İncil bulundu.