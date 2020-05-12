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- Edirne'de 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi
Edirne'de 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi
Jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, 500 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 2 İncil bulundu.
- DHA
- 12.05.2020 - 11:12
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, bagajdaki kutu içerisinde el yazması 2 İncil ele geçirildi.
İNCİLLER, MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ
Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, 500 yıllık olduğu değerlendirilen 2 İncil, Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.