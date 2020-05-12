Dolar
7.0278
-0.6404%
Euro
7.606
-0.566%
Altın
1703.89
0.3758%
Borsa
98625.72
0.8523%
G. Altın
385.118
-0.2362%
Bitcoin
61493.76
-1.5574%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Edirne'de 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi

    Jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, 500 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 2 İncil bulundu.
    • DHA
    • 12.05.2020 - 11:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Edirne'de 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

    3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, bagajdaki kutu içerisinde el yazması 2 İncil ele geçirildi.

    İNCİLLER, MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

    Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, 500 yıllık olduğu değerlendirilen 2 İncil, Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Görüş Bildir