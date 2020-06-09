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- Edirne'de bir maden ocağında göçük meydana geldi
Edirne'de bir maden ocağında göçük meydana geldi
Uzunköprü ilçesinde, açık işletme olan maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kurtarıldı.
- DHA
- 09.06.2020 - 20:43
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine başlı Harmanlı köyünde bulunan açık işletme olan maden ocağında bu akşam saatlerinde göçük meydana geldi.
Ocakta çalışan 2 işçi, göçük nedeniyle toprak altında kaldı.
Ocak çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 İŞÇİ DE KURTARILDI
Ekiplerin ve işçilerin çalışmasıyla toprak altında kalan işçiler kısa sürede kurtarıldı. Durumları iyi olduğu belirtilen işçiler, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.