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    Edirne'de bir maden ocağında göçük meydana geldi

    Uzunköprü ilçesinde, açık işletme olan maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kurtarıldı.
    • DHA
    • 09.06.2020 - 20:43
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    Edirne'de bir maden ocağında göçük meydana geldi

     

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesine başlı Harmanlı köyünde bulunan açık işletme olan maden ocağında bu akşam saatlerinde göçük meydana geldi.

    Ocakta çalışan 2 işçi, göçük nedeniyle toprak altında kaldı.

    Ocak çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    2 İŞÇİ DE KURTARILDI

    Ekiplerin ve işçilerin çalışmasıyla toprak altında kalan işçiler kısa sürede kurtarıldı. Durumları iyi olduğu belirtilen işçiler, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Uzunköprü'de göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı -1

    Uzunköprü'de göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı -2

    Uzunköprü'de göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı -3

    Uzunköprü'de göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı -4

    Uzunköprü'de göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı -5

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