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    Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

    Edirne'nin İpsala ilçesinde Balkanlar’dan yurda giriş yapan şiddetli yağış etkili oldu. İlçe ve çevre köylerine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 21:23
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    Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde etkili yağışların olacağı uyarısı yapılmış, günlerdir sıcak havaya teslim olan bölge bekleyişe girmişti.

    YAĞIŞLI HAVA, AKŞAMÜSTÜ SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

    Balkanlar üzerinden yola çıkan yağışlı hava, akşamüstü saatlerine doğru bölgede sıcaklığı belirgin oranda düşürürken bazı bölgelere de yağış bıraktı. Özelikle İpsala ve çevresinde etkili olan yağış, bir süre sonra doluya döndü.

    CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

    İpsala şehir merkezi ve civar köylerde yer yer ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Edirne de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı #1

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