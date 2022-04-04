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    Edirne'de el ele gelen sevgililer, merdiven boşluğundaki malzemeleri çaldı

    Edirne Keşan'da el ele geçtikleri sokaktaki merdiven boşluğunda bulunan malzemeleri çalan sevgilileri polis yakaladı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 23:53
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 00:39
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    Edirne'de el ele gelen sevgililer, merdiven boşluğundaki malzemeleri çaldı

    2 Nisan günü Edirne'nin Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Helvacıoğlu Sokak üzerindeki bir apartmanın önüne el ele gelen sevgililer, merdiven boşluğunda bazı malzemeler fark etti.

    MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ MALZEMELERİ ÇALDILAR

    Yürürken duran ve önce çevreyi kontrol eden şahıslar daha sonra merdiven boşluğundan 1 adet piknik masası ve 2 adet de piknik sandalyesi çaldı. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam şahıslar, şikayet üzerinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlatılan çalışmalarıyla yakalandı.

    HIRSIZ SEVGİLİLER SERBEST BIRAKILDI

    Yenimescit Mahallesi'nde yakalanan hırsız sevgililer G.K. ve T.S. gözaltına alınırken, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Edirne'de el ele gelen sevgililer, merdiven boşluğundaki malzemeleri çaldı VİDEO

    Edirne de el ele gelen sevgililer, merdiven boşluğundaki malzemeleri çaldı #1

    Edirne de el ele gelen sevgililer, merdiven boşluğundaki malzemeleri çaldı #2

    Edirne de el ele gelen sevgililer, merdiven boşluğundaki malzemeleri çaldı #3


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