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    Edirne'de feci kaza: 4 kişi yaralandı

    Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kurye çalışanı kendi sağlığını bir kenara bırakıp mesai arkadaşına paketlerin adresini tarif etti.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 22:30
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    Edirne'de feci kaza: 4 kişi yaralandı

    Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi Sağlık Yolu Caddesi'nde kaza meydana geldi.

    B.A. yönetimindeki 22 KA 069 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan H.T. yönetimindeki 34 DSA 393 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

    Kazada otomobil sürücüsü B.A. ve araçta bulunan S.A.,B.A. ile hafif ticari araç sürücüsü H.T. yaralandı.

    CANINI UNUTUP, DAĞITILACAK PAKETLERİ DÜŞÜNDÜ

    Kazada kurye olarak çalışan hafif ticari aracın sürücüsü H.T., yerde yaralı olarak yatarken, kendi sağlığını bir kenara bırakıp olay yerine gelen mesai arkadaşına araçta bulunan paketlerin gideceği yeri tarif etmesi dikkati çekti.

    Yaralılar haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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