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Edirne'de feci kaza: 4 kişi yaralandı

Edirne'de feci kaza: 4 kişi yaralandı

Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kurye çalışanı kendi sağlığını bir kenara bırakıp mesai arkadaşına paketlerin adresini tarif etti.