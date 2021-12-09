Edirne'de yağmurda sokakların göle dönmesini protesto eden bir vatandaş, balık tutar gibi caddeye balık ağı attı.

Edirne’nin Kocasinan Mahallesi'nde etkili olan yağışlar sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

GÖLE DÖNEN YOLA AĞ ATIP "RAST GELE" DEDİ

Göle dönen yollarda altyapı soruna değinmek için Zekeriya Kurt isimli bir vatandaş, göle dönen caddeye balık ağı atarak tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonlarına kaydederek, ‘rast gele’ dedi.

Edirne'de göle dönen yollara tepki gösteren vatandaş, balık ağı attı - VİDEO

EDİRNELİLER, ALTAPIDAN ŞİKAYETÇİ

Vatandaşlar, altyapı sorunundan dolayı her yıl kış aylarından caddelerin göle döndüğünü ve Edirne Belediyesi’nin altyapı konusunda yeterli çalışma yapmadığını öne sürdü. Vatandaşlar ise altyapı sorununa sosyal medyadan isyan etti.