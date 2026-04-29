Edirne'de kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Edirne'de demans hastası olduğu öğrenilen 72 yaşındaki Ruşit Söz'ün 22 Nisan'da evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu.

Ekipler yürütülen çalışmalarda Söz'ün şehirlerarası otobüs terminalinde minibüslerin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerine ulaştı.

Cep telefonunun son olarak Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi civarında sinyal verdiği tespit edilen Söz için arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, EDAK ile Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, yerleşke çevresinde drone ve iz takip köpeği yardımıyla arama yaptı.

Yapılan aramada Söz'ün cansız bedeni lojmanların bahçesindeki ağaçlık alanda bulundu.

Ruşit Söz'ün cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.