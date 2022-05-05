Hobisi gerçekleştirdiğini söyleyen Murat Serdar, insanların sezon boyunca denize düşürerek kaybettikleri ziynet eşyaları ile değerli metalleri özel detektörü ile bulup tekrar gün yüzüne çıkarıyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesi, yazın milyonlarca tatilciyi ağırlıyor.

Sefa sürmeye gidenlerden özellikle kadınlar, ziynet eşyalarını denize düşürebiliyor.

İşte o düşenleri toplayan birileri var.

Sonbaharda dalıyor

Murat Serdar…

İlçe sakinlerinden olan Serdar, yoğun kabalığın bittiği sonbaharda dalış yapıyor, denizin dibinde ne varsa çıkarıyor.

Edremit’te denizi tarıyor, bulduklarını satıyor VİDEO



Bulduklarını satıyor

Bu ilginç hobisi Serdar’a para kazandırıyor.

Özel donanımlı ekipmanları ile suya giren Serdar, detektörle tarama yaparak bulduğu ziynet eşyaları ile değerli metalleri, nakde çeviriyor.

“Bozuk para çok çıkıyor”

İHA’ya konuşan Murat Serdar, “Geçen yazdan beri detektörle su altında değerli eşya araması yapıyorum. Hobimi gerçekleştiriyorum. Genelde düşürülen, kaybedilen ziynet eşyaları altın, gümüş yüzük, onun gibi şeyler buluyorum. Yazın kalabalık oluyor, sonbahar bu işin tam zamanı. Nadiren de olsa altın bulduğun da oluyor. Gümüş buluyoruz. Bozuk para çok çıkıyor. Balıkçıların olta kurşunları çok çıkıyor.” dedi.