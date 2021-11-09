Ege Denizi açıklarında 145 kaçak göçmen kurtarıldı

Çeşme, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 145 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Ege Denizi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen toplam 145 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇEŞME'DE 16 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım saat 07.00 sıralarında, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grupkaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 16 kaçak göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

BODRUM'DA 79 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 Kasım saat 17.50'de Bodrum açıklarında ahşap tekne içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 79 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ARIZA NEDENİYLE GÖÇMEN BOTU DENİZDE SÜRÜKLENDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, İçmeler Mahallesi Yılancık Adası açıklarında balıkçılar, iki Zodyak botta göçmenlerin sürüklendiğini görünce Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

MARMARİS'TE 50 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Kısa sürede harekete geçen ekipler, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen ve üzerlerinde toplam 50 kaçağın bulunduğu iki zodyak bota yanaştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 50 kaçak göçmen kimlik bilgileri alındıktan sonra doktor kontrolünden geçirildi. Çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu Irak ve Burmalı kaçak göçmenler işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.