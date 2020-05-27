Elazığ’da da kamusal alanda maske şartı

Elazığ’da vatandaşlara maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilirken, il dışından gelenler 14 gün karantinada kalacak, uymayanlara ise 3 bin 150 TL para ve ek 15 gün ikametten çıkmama cezası verilecek.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da koronavirüs ile mücadele kapsamında her türlü tedbirin alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. Bayram öncesi 20 gün yeni vaka görülmeyen kentte il dışından gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan 10 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 4 apartman ise karantinaya alındı.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMAK YASAKLANDI

Vali Çetin Oktay Kaldırım, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle kent genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildiğini, il dışından gelip 14 gün karantinada kalmayanlara da hem para hem de 15 gün daha evden çıkmama cezası verileceğini açıkladı.

KARANTİNAYI DELENE PARA CEZASI VE EK KARANTİNA

Vali Kaldırım, "Sevgili Elazığlılar sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil. İl genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır. Uymayanlara 3 bin 150 TL para ve ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir" ifadelerini kullandı.