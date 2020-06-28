Elazığ'da dev çekirge 'Çağaboğan' görüldü

Türkiye'de zaman zaman görülen 20-25 santim uzunluğu ile bilinen Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Elazığ'da görüntülendi.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yaşayan Mehmet Gürsul, bahçesinde sarı renkli dev bir çekirge fark etti.

İlk defa böyle bir çekirge gören Gürsul, hayvanı cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

ZARARLI BÖCEKLERİ YİYOR

18 santimetreye kadar ayakları ve 14 santimetreye kadar antenlerinin uzamasıyla bilinen çekirgenin etçil olduğu zararlı böcek, kurt,sinek ve diğer küçük çekirgelerle beslendiği öğrenildi.

"ÇAĞABOĞAN" ÇEKİRGE

"Çağaboğan" olarak bilinen çekirge ayrıca bacaklarının üzerindeki kuvvetli diken yapısıyla dikkat çekiyor.