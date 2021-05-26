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    Elazığ'da kaza yapan sürücüler, birbirine tampon parçası ile saldırdı

    Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından araçlarından inen şahıslar tekme tokat birbirine girdi. Bir şahsın kopan tampon parçası ile diğer araçtakilere saldırdığı kavgada 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 22:04
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    Elazığ'da kaza yapan sürücüler, birbirine tampon parçası ile saldırdı

    Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı’nda meydana gelen kazada, İ.A. idaresindeki Fiat marka 23 ABR 022 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki Volkswagen marka 33 AHF 017 plakalı otomobil çarpıştı.

    KOPAN TAMPON PARÇASIYLA SALDIRDI

    Kaza sonrası araçlarından inen şahıslar birbirlerine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir şahıs ise aracın kopan ön tampon parçası ile diğer şahsa defalarca vurdu. Dakikalarca süren kavga kameralara yansırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, kaza ve kavgada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Elazığ da kaza yapan sürücüler, birbirine tampon parçası ile saldırdı #1

    Elazığ da kaza yapan sürücüler, birbirine tampon parçası ile saldırdı #2

    Elazığ da kaza yapan sürücüler, birbirine tampon parçası ile saldırdı #3

    Elazığ da kaza yapan sürücüler, birbirine tampon parçası ile saldırdı #4

    Elazığ da kaza yapan sürücüler, birbirine tampon parçası ile saldırdı #5

    Elazığ da kaza yapan sürücüler, birbirine tampon parçası ile saldırdı #6

    Elazığ da kaza yapan sürücüler, birbirine tampon parçası ile saldırdı #7

    Elazığ da kaza yapan sürücüler, birbirine tampon parçası ile saldırdı #8

    Elazığ da kaza yapan sürücüler, birbirine tampon parçası ile saldırdı #9

    Elazığ da kaza yapan sürücüler, birbirine tampon parçası ile saldırdı #10

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