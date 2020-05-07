Elazığ'da kurtlar, 120 koyunu telef etti

Elazığ merkeze bağlı Esenkent köyünde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Karadoğan'a ait ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti, bazılarını da yaraladı.

Halil Karadoğan, geçimini hayvancılıkla sağladığını, büyük zorluklarla yetiştirdiği koyunları kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

"KREDİYLE YEM ALMIŞTIK, HAYVANLARI SATACAKTIK"

Hayvanlarının yarıdan fazlasının telef olduğunu aktaran Karadoğan, şunları söyledi:

"Hayvanları kışın beslemek için banka kredisiyle saman, arpa ve yem almıştık. Satacağımız hayvanların parasıyla hem borcumuzu ödeyecektik hem de geçimimizi sağlayacaktık." diyen Karadoğan, mağduriyet yaşadıklarını aktardı.

GEÇİM KAYNAĞINI KAYBETTİ

Köy muhtarı Ercan Aybar ise Karadoğan'ın olaydan üzüntü duyduklarını belirtti.

Aybar, ailenin geçim kaynağı olan hayvanları kaybettikleri için maddi sıkıntı yaşadığını dile getirdi.