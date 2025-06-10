Elazığ’da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

İHA
Elazığ’da merkez Güzelyalı Köyü mevkiinde Keban Baraj Gölü sahilinde, ailesiyle piknik yapan Mehmet Furkan A. (12) serinlemek için iskele bölgesinden suya girdi.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI
Kısa süre içeriden gözden kaybolan çocuk, yüzme bilen vatandaşların araması sonucu yaklaşık 30 dakika sonra iskelenin derin yerinde bulunarak çıkarıldı.
Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış