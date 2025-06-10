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Elazığ’da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Elazığ’da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu Elazığ’da serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan ve vatandaşların yaptığı arama çalışmalarıyla bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.