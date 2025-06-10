Elazığ’da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu
İHA

Elazığ’da merkez Güzelyalı Köyü mevkiinde Keban Baraj Gölü sahilinde, ailesiyle piknik yapan Mehmet Furkan A. (12) serinlemek için iskele bölgesinden suya girdi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Kısa süre içeriden gözden kaybolan çocuk, yüzme bilen vatandaşların araması sonucu yaklaşık 30 dakika sonra iskelenin derin yerinde bulunarak çıkarıldı.

Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar