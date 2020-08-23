Elazığ'da tır, park halindeki 5 aracı ezdi
Bir tır, park halindeki 5 otomobile çarptı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
- AA
- 23.08.2020 - 11:06
Elazığ Keban'da, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde köprü girişinde bulunan uygulama noktasındaki jandarmanın kontrolden çıkan tırı fark ederek kaçması yer alıyor.
Kayıtların devamında tırın park halindeki otomobillere çarpması ve jandarmanın koşarak kaza yapan tır sürücüsüne yardım etmesi görülüyor.
OTOMOBİL YÜKLÜ TIRIN 5 ARACA ÇARPMA ANI
Muhammet Esat Işık (24) yönetimindeki 06 AL 4845 plakalı otomobil yüklü tır, dün D-260 kara yolu Fırat Köprüsü mevkisinde virajı alamayarak park halindeki 5 otomobile çarpmış, araçlarda hasar oluşmuştu.
Elazığ'da tır, park halindeki 5 aracı ezdi VİDEO