Elazığlı hayırsever Gazze için dairesini satıp bağışladı

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İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşanan insani dram karşısında Türkiye'deki hayırseverler desteklerini sürdürüyor.

Bu desteklerin en anlamlı örneklerinden biri de Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan Osman Düzgün'den geldi.

Dairesini satan Düzgün, elde ettiği geliri Gazze'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere bağışladı.

"GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZE UMUT OLSUN"

Bağış yapılan vakfın temsilcisi Muhammet Kılınç, "Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ortaya çıkan insani dram Türkiye'deki hayırsever kardeşlerimizi harekete geçiriyor. Bu bağlamda Osman Düzgün, Gazze'ye destek amacıyla büyük bir fedakarlık göstererek bir dairesini satıp vakfımıza teslim etti. Bu tür bağışlar Gazze'deki kardeşlerimize umut olsun" dedi.