Elbistan'da hasarlı bina çöktü Depremlerin merkezinde ağır hasar alan 4 katlı bina yıkım çalışmalarından önce çökerken, yan binaya da zarar vererek kullanılamaz hale getirdi.

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Hamza Akbaş Caddesinde ağır hasar gören 4 katlı apartman, kendiliğinden çöktü.

Olayın ardından bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 4 katlı binanın enkazında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Polisler, enkazın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Yan binaya da zarar verdi

Öte yandan, çöken dairenin bulunduğu bina, bitişiğindeki 4 katlı apartmanın da kolonunun kırılmasına neden oldu.

Yan bina da yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

"Eşyalarımızı kurtaramadık"

Yıkılan binada dairesi olan bir vatandaş, apartmanın 2,5 saat arayla yıkıldığını söyledi. Vatandaş, şunları söyledi: