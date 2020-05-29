Elmadağ'da dolu yağdı, etraf beyaza büründü

Yarım saat süren dolunun ardından, cadde ve sokaklar bembeyaz oldu.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık yarım saat süren yağış ile birlikte yeşil alanlar, binaların çatıları, cadde ve sokaklar bembeyaz oldu. Ekili ve dikili alanlar da zarar gördü.

"MEYVE VE SEBZE FİDELERİ ZARAR GÖRDÜ"

Eğitim ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Mehmet Güven, "Sabaha karşı saat 05.00 saatlerinde etkili bir dolu yağışı yaşadık. Yarım saat içerisinde tüm cadde, sokaklar ve çatılarımız beyaza büründü. Yeni diktiğimiz sebze fidelerimiz dolular altında kalarak zarar gördüler. Yeni meyveye duran ağaçlarımızda meyveler, dolu çarpması nedeniyle zarar gördü. Doğal afet, yapacak bir şey yok." dedi.