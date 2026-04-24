Emeklilere çifte bayram: Promosyonlar güncellendi! 30 Nisan'a kadar...

Emekli vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları, bayram öncesinde adeta ek gelir kapısı haline geldi.

Maaşını belirli bir süre aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, cazip nakit ödemelerden yararlanabiliyor.

30 Nisan’a kadar geçerli olan bu kampanyalar, farklı bankalarda değişen tutarlarla dikkat çekerken, en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiği de merak konusu oluyor.

İşte banka banka güncel promosyon fırsatları ve detaylar...

2026 NİSAN GÜNCEL PROMOSYONLAR

Ziraat Bankası: 5.000 TL - 12.000 TL

Halkbank: 8.000 TL - 12.000 TL

VakıfBank: 5.000 TL - 12.000 TL

Yapı Kredi: 30.000 TL’ye kadar

Akbank: 8.250 TL - 20.000 TL

Garanti BBVA: 15.000 TL (25.000 TL’ye kadar)

Türkiye İş Bankası: 15.000 TL (25.000 TL’ye kadar)

ING: 15.000 TL (32.000 TL’ye kadar)

TEB: 21.000 TL’ye kadar

DenizBank: 12.000 TL (27.000 TL’ye kadar)

QNB Finansbank: 8.500 TL - 20.000 TL

Albaraka Türk: 30.000 TL’ye kadar

*Ödenecek promosyonlar maaş tutarına göre değişiklik gösterebilir