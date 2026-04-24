Emeklilere çifte bayram: Promosyonlar güncellendi! 30 Nisan'a kadar...

Emekli vatandaşların 30 Nisan'a kadar faydalanabileceği banka promosyonları, bayram öncesi çifte sevinç yaşatacak. İşte, banka banka güncel promosyon tutarları...
Emekli vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları, bayram öncesinde adeta ek gelir kapısı haline geldi.
Maaşını belirli bir süre aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, cazip nakit ödemelerden yararlanabiliyor.
30 Nisan’a kadar geçerli olan bu kampanyalar, farklı bankalarda değişen tutarlarla dikkat çekerken, en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiği de merak konusu oluyor.
İşte banka banka güncel promosyon fırsatları ve detaylar...
2026 NİSAN GÜNCEL PROMOSYONLAR
Ziraat Bankası: 5.000 TL - 12.000 TL
Halkbank: 8.000 TL - 12.000 TL
VakıfBank: 5.000 TL - 12.000 TL
Yapı Kredi: 30.000 TL’ye kadar
Akbank: 8.250 TL - 20.000 TL
Garanti BBVA: 15.000 TL (25.000 TL’ye kadar)
Türkiye İş Bankası: 15.000 TL (25.000 TL’ye kadar)
ING: 15.000 TL (32.000 TL’ye kadar)
TEB: 21.000 TL’ye kadar
DenizBank: 12.000 TL (27.000 TL’ye kadar)
QNB Finansbank: 8.500 TL - 20.000 TL
Albaraka Türk: 30.000 TL’ye kadar
*Ödenecek promosyonlar maaş tutarına göre değişiklik gösterebilir