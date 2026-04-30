Emeklilere "erken ödeme" müjdesi: IBAN'lara yatacak

Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı ikramiyesi için gün sayıyor.

2026 yılında 27-30 Mayıs'ta idrak edilecek olan bayram öncesi 4 bin lira ikramiye ödemesi kesinleşti.

Bayram ikramiyelerine ilişkin soruları da yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin bir müjde verdi.

ERKEN ÖDEME MÜJDESİ

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için emeklileri sevindirecek haber geldi.

Kurbanlık bakan ve bayram hazırlığı yapan milyonlarca vatandaş, 4 bin TL ikramiye ile nefes alacak.

Bakan Işıkhan planlanan tarihten daha önce hesaplara yatırılabileceğini belirtti.

Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız." dedi.

Planlanan ikramiyelerin 10 Mayıs'tan itibaren hesaplarda olması öngörülüyor.