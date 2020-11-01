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    Emine teyzenin torunu Çınar'ın cansız bedenine ulaşıldı

    İzmir açıklarında yaşanan depremden sonra altında kaldığı enkazdan 14 saat sonra kurtarılan 62 yaşındaki Emine Eren'in torunu Çınar Erenden acı haber geldi.
    • İHA
    • 01.11.2020 - 07:44
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    Emine teyzenin torunu Çınar'ın cansız bedenine ulaşıldı

    Cuma günü saat 14:51'de, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, 62 yaşındaki Emine Eren'i 14 saat sonra sağ olarak kurtarmıştı.

    TORUNUNDAN ACI HABER GELDİ

    Enkaz altında kocasının ve torunu Çınar Eren’in de bulunduğunu öğrenen ekiplerce yapılan çalışmaların ardından gece saatlerinde Çınar’dan acı haber geldi. Ekipler, enkaz yığınlarının arasında Çınar Eren’in cansız bedenine ulaştı.

    Emine teyzenin torunu Çınar ın cansız bedenine ulaşıldı #1

    Emine teyzenin torunu Çınar ın cansız bedenine ulaşıldı #2

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