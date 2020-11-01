Emine teyzenin torunu Çınar'ın cansız bedenine ulaşıldı

İzmir açıklarında yaşanan depremden sonra altında kaldığı enkazdan 14 saat sonra kurtarılan 62 yaşındaki Emine Eren'in torunu Çınar Erenden acı haber geldi.

Cuma günü saat 14:51'de, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, 62 yaşındaki Emine Eren'i 14 saat sonra sağ olarak kurtarmıştı.

TORUNUNDAN ACI HABER GELDİ

Enkaz altında kocasının ve torunu Çınar Eren’in de bulunduğunu öğrenen ekiplerce yapılan çalışmaların ardından gece saatlerinde Çınar’dan acı haber geldi. Ekipler, enkaz yığınlarının arasında Çınar Eren’in cansız bedenine ulaştı.