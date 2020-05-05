Eminönü ve Mahmutpaşa'da koronavirüse rağmen alışverişe gelen vatandaşlar, ara sokaklarda sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak alışveriş yaptı.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'un cadde ve meydanlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor...

SOSYAL MESAFE DİKKATE ALINMADI

Eminönü ve Mahmutpaşa'da Ramazan alışverişine gelenler nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Alışverişe gelen vatandaşların çoğunun maskelerini taktığı görülürken ara sokaklarda ise sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Eminönü'nde Ramazan alışverişi yoğunluğu

"TEMAS ETMEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Ramazan alışverişine gelen Ersin Bütün, kalabalıkla temas etmemeye çalıştıklarını söyleyerek, “Ramazan için alışverişimize geldik. Arkadaşlarımızla alışverişimizi yapalım dedik. Korona belası bitse çok güzel olacak. Yoğunluktan tedirgin oluyoruz ama insanlar ihtiyaçlarını gidermek için çıkmak zorunda kalıyor. Kalabalığa fazla temas etmemeye çalışıyoruz ama yine de dokunacağımız yerlere dokunmak zorunda kalıyoruz" dedi.

"YOĞUNLUK KORKUTUYOR"

Yoğunluğun korkutucu olduğunu söyleyen Mesut Bütün ise “Bayram alışverişini yapmak için geldik. Yoğunluk biraz korkutuyor ama kalabalık ortama girmemeye çalışıyoruz. Mesafeyi koruyoruz" dedi.