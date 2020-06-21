Emniyet, bekçilerin gözetleme yetkisi iddiasını yalanladı

EGM tarafından, "Bekçiler, bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip oldu" başlığıyla yayınlanan haber yalanlanarak, konu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, çeşitli mecralarda "Bekçiler, bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip oldu" iddiaları gündeme gelmiş, haberleştirilmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü konu hakkında yazılı bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, bir haber sitesinde 19 Haziran'da İstanbul Barosuna üye avukat Cesim Parlak'ın, son yasal düzenlemeyle çarşı ve mahalle bekçilerine "bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisinin verildiği" şeklinde kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialarına yer verildiği belirtildi.

Söz konusu habere ilişkin internet sitesi yetkilileri ve bu iddiayı dile getiren avukat hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirildi.

"TEŞKİLATIMIZI KARALAMAYA YÖNELİK GERÇEK DIŞI İDDİALAR"

Polis teşkilatına yardımcı kuvvet olarak görev yapan bekçilere yönelik sistematik karalama kampanyasına rağmen bekçilerin, vatandaşların huzur ve güvenini temin için kesintisiz görev yaptığı ifade edilen açıklamada, "Teşkilatımızı karalamaya yönelik gerçek dışı iddiaların yer aldığı haber sitesi yetkilileri ve bu iddiaları dile getiren avukat hakkında teşkilatımız ve görevlilerimiz aleyhine ağır, rencide edici ve halkımızın güvenlik kuvvetlerine duyduğu güveni sarsmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, yalan ve iftiralar içeren ithamlarda bulunmalarından dolayı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.