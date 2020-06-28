Envanterde usulsüzlük yapan müdüre kötü haber

Yargıtay, bölge sorumlusu olarak çalıştığı zincir marketin envanterinde olmayan ürünleri var gibi gösteren yönetici için karar verdi.

Zincir markette bölge sorumlusu olarak çalışan kişi hakkında özel belgede sahtecilik yaptığı gerçekesiyle dava açıldı.

Çalıştığı marketin deposunda olmayan ürünleri var gibi gösteren müdürün tazminatsız kovulması ile müdür, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Devamlı yoğun bir tempoyla sabah 08:30 ile 22:30 arasında çalıştığı halde kendisine fazla çalışma ücretinin ödenmediğini öne süren müdür, kıdem, ihbar ve fazla çalışma ücreti alacaklarının karşı taraftan tahsilini talep etti.

TEMYİZE GİTTİ

Toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne hükmeden mahkemenin ardından şirket sahibi, çalışanının doğruluk ve bağlılık ilkesine aykırı hareket ettiğini dile getirerek davayı temyiz edince, devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

KARAR BOZULDU

Temyize taşınan dava sonucunda mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle bir önceki kararın hukuk hakimini bağlamadığını belirterek, "Olaya ilişkin diğer işçiler tarafından verilmiş beyanlar, işçinin inkar edilmeyen kabul beyanı karşısında davacının 'envanter sayımında olmayan malları varmış gibi sayarak' işvereni yanıltıcı işlemler yaptığı, bu sebeple iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü kabul edilmelidir. Davacının doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işverence yapılan feshin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-e bendi uyarınca haklı nedene dayandığı anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken iş akdinin haklı neden ile feshedildiğinin ispatlanamadığı gerekçesi ile kabulü hatalıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." kararını açıkladı.