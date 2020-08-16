Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda yaptığı incelemeler sonrası, buradaki kaçak yapıların yıkılacağını söyledi.

Rize'deki 2. gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunduktan sonra vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder'de bulunan kaçak yapılar ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

ALT YAPI SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

"Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, alt yapısıyla konutlarıyla otoparklarıyla restoranlarıyla her şeyiyle bizim için özellikle turizmde, çok ciddi bir çekim alanı olacak. Havalimanının da bitişiyle buraya gidiş gelişler çok da artacaktır.

Uzungöl ile de çalışmalar aynı şekilde devam edecek. Orada da çalışmalar başladı devam edecek.

Erdoğan: Ayder'deki kaçak yapılar yıkılacak ViDEO



"KAÇAK YAPILARIN ÜZERİNDE ISRARLA DURUYORUZ"

Kaçak yapıların üzerinde ısrarla duruyoruz kimse kusura bakmasın bunların yıkımı olacak. Kimseyi de mağdur etmeden hak sahiplerine inşaatların yapımıyla birlikte haklarını teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak."



