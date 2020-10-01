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    Erdoğan, BM'de Dördüncü Kadın Konferansı'na video mesajla katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de Dördüncü Kadın Konferansı'na video mesajla katıldı.
    • AA
    • 01.10.2020 - 18:24
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    Erdoğan, BM'de Dördüncü Kadın Konferansı'na video mesajla katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'de Dördüncü Kadın Konferansı'na video mesajla katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz.

    Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur."

    AYRINTILAR GELİYOR..

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