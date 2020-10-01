Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de Dördüncü Kadın Konferansı'na video mesajla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'de Dördüncü Kadın Konferansı'na video mesajla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz.

Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur."

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